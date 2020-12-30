Украинцев с января ожидает очередное подорожание тарифов
Так, в цене поднимется холодная вода, а именно цена на водоснабжение и водоотвод, передает "Страна".
В первом месяце 2021 года стоимость вырастет, в среднем, на 15-20%. Цены будут колебаться в районе 22,58-44,88 грн за кубометр воды, в зависимости от региона.
Поднятие цен объясняют повышением расходов - сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.
Известно, что холодная вода подорожает в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Запорожье и других областных центрах. Решение о поднятии цен на воду принимает местная власть.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
50-летняя Билык пошалила с подружками на камеру, неприлично приоткрыв рот: "Супер"
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
Тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…»
Похудевшая Наташа Королева, сбежав от Тарзана, поразила новой внешностью: "Маленькая страна оказалась..."
Стоит отметить, что украинцы будут платить абонплату за все услуги, кроме электроэнергии, а тарифы на отопление будут меняться ежемесячно.
В среднем, сумма в платежках подымется на 112 гривен - абонплата за воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн.
Также мы сообщали, что в январе 2021 года цена природного газа для бытовых клиентов компании "Нафтогаз Украины" вырастет на 14%.
Напомним, новые тарифы на коммуналку, что ожидает украинцев с субсидиями
Как сообщала Politeka, жесткие ограничения из-за коммуналки: что ждет пенсионеров и получателей субсидий
Также Politeka писала, что повышение тарифов и отключение электричества: украинцам рассказали, к чему готовиться