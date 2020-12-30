Украинцев с января ожидает очередное подорожание тарифов



Так, в цене поднимется холодная вода, а именно цена на водоснабжение и водоотвод, передает "Страна".

В первом месяце 2021 года стоимость вырастет, в среднем, на 15-20%. Цены будут колебаться в районе 22,58-44,88 грн за кубометр воды, в зависимости от региона.

Поднятие цен объясняют повышением расходов - сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.



Известно, что холодная вода подорожает в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Запорожье и других областных центрах. Решение о поднятии цен на воду принимает местная власть.

Стоит отметить, что украинцы будут платить абонплату за все услуги, кроме электроэнергии, а тарифы на отопление будут меняться ежемесячно.

В среднем, сумма в платежках подымется на 112 гривен - абонплата за воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн.



Также мы сообщали, что в январе 2021 года цена природного газа для бытовых клиентов компании "Нафтогаз Украины" вырастет на 14%.

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