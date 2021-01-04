Огромных размеров рыбу поймал рыбак в Ривненской области
Это оказался сом гигантских размеров, в длину он достиг 179 сантиметров - размером с человека. Его вес 31 килограмм. Вытащил сома рыбак из реки Горынь
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Профессиональные рыбаки говорят: это рыба-гигант, таких в Ривненской области давно не ловили. Разве что в прошлом году: тогда рыбаки хвастались уловом сома более 2 метров и 65 килограммов весом.
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Но сейчас комментаторы в соцсетях возмущаются: говорят, сома-великана надо было отпустить обратно в реку.
"Главное не сказали на какую удочку словил такое чудо природы", "В странах Европы отпустили бы у нас нет мы жадные и голодные нам мало", "Лучше бы он сома отпустил я не думаю, что он такой голодный", "Это рыба старая, её есть уже нельзя/Мясо так илом воняет - Никакой маринад не вытянет. Выходит - рыба просто так погибла".
Также ранее выловили в Одесском заливе рыбу-гермафродита. Необычным уловом похвастались в Госрыбагентстве Украины.
Чудо-рыба попалась в расставленные на бычка сети. Им оказался каменный окунь. Он необычен тем, что в разное время, и поочередно выполняет функции самца и самки. Специалисты отметили, что каменный окунь - один из лучших хищников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей.
Напомним, возмутительный инцидент произошел в одному из учебных заведений в городе Ровно.
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