Огромных размеров рыбу поймал рыбак в Ривненской области

Это оказался сом гигантских размеров, в длину он достиг 179 сантиметров - размером с человека. Его вес 31 килограмм. Вытащил сома рыбак из реки Горынь

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Профессиональные рыбаки говорят: это рыба-гигант, таких в Ривненской области давно не ловили. Разве что в прошлом году: тогда рыбаки хвастались уловом сома более 2 метров и 65 килограммов весом.

Но сейчас комментаторы в соцсетях возмущаются: говорят, сома-великана надо было отпустить обратно в реку.

"Главное не сказали на какую удочку словил такое чудо природы", "В странах Европы отпустили бы у нас нет мы жадные и голодные нам мало", "Лучше бы он сома отпустил я не думаю, что он такой голодный", "Это рыба старая, её есть уже нельзя/Мясо так илом воняет - Никакой маринад не вытянет. Выходит - рыба просто так погибла".

Также ранее выловили в Одесском заливе рыбу-гермафродита. Необычным уловом похвастались в Госрыбагентстве Украины.

Чудо-рыба попалась в расставленные на бычка сети. Им оказался каменный окунь. Он необычен тем, что в разное время, и поочередно выполняет функции самца и самки. Специалисты отметили, что каменный окунь - один из лучших хищников Черного моря, мастер подводной маскировки. Цвет его тела полностью совпадает с цветом каменных водорослей.

Напомним, возмутительный инцидент произошел в одному из учебных заведений в городе Ровно.



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