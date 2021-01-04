Украинским врачам удалось поставить на ноги женщину с 90% поражения легких и ее дочь
Как передает Politeka.net, о чудесном спасении жены и дочки львовского священника рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Львовские врачи совершили практически невозможное, а именно спасли 37-летнюю многодетную мать Екатерину Терлецкую, которая на 7 месяце беременности попала в больницу с обширной коронавирусной пневмонией", - поделился блогер.
Как передает Politeka.net, о чудесном спасении жены и дочки львовского священника рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
"Львовские врачи совершили практически невозможное, а именно спасли 37-летнюю многодетную мать Екатерину Терлецкую, которая на 7 месяце беременности попала в больницу с обширной коронавирусной пневмонией", - поделился блогер.
У женщины диагностировали более 90% поражения легких, тяжелый респираторный дистресс и тромбоэмболию.
Из-за нарастающей дыхательной недостаточности врачам пришлось проводить кесарево сечение. Впоследствии она пробыла на ШВЛ 15 суток.
"Новорожденная девочка родилась на 28-й неделе беременности, её также подключили к ИВЛ и перевели в центр для новорожденных. Малышка, которую назвали Дариной, стала шестым ребенком в семье Екатерины и священника Петра Терлецкого", - рассказал Шнайдер.
"Эта история показывает нам, что наши медики заслуживают искреннего почтения и огромного уважения. Спасибо вам наши ангелы в белых халатах", - подытожил блогер.
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