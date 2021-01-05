С первого января для медиков скорой устанавливают новые нормативы

Так, в критических и экстренных ситуациях скорая должна прибыть в течение 10 и 20 минут. А вот по другим вызовам медики имеют право не приезжать вовсе – и теперь это закреплено на документальном уровне.

Описанные правила вступают в силу с 1 января 2021 года, говорится в сюжете ТСН.

К критическим вызовам относятся обращения, которые требуют немедленного реагирования и вмешательства, когда нужны реанимационные меры. Бригада должна будет оказаться на месте с момента вызова через 10 минут.

Состояние пациента должно сопровождаться: отсутствием дыхания, неэффективным дыханием, массивной кровопотерей.

К экстренным вызовам относится потенциально серьезное состояние, требующее неотложной помощи или транспортировки. В таких случаях скорая должна прибыть не позднее, чем через 20 минут. Тут можно опоздать, но не более чем в 15% случаев.

Сопровождаются такие случаи: нарушением сознания, признаками кровотечения, признаками острого коронарного синдрома (инфаркт), признаками острого возможного инсульта, расстройствами дыхания.

Другие категории — не срочные, когда человек может сам сходить в больницу, переадресация на семейную медицину, или человека по телефону консультирует врач, что есть в диспетчерском отделе. Что считается неэкстренными вызовами – непонятно. Человек может как дождаться приема семейного врача по декларации завтра-послезавтра, так и не дождаться помощи и скончаться в ближайшее время, если не получит помощь.

Напомним, скорая изменила правила работы во время пандемии, в Кабмине огласили нововведения.

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