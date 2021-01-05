В Одессе в возрасте 82 лет 4 января 2021 умер Анатолий Бутенко
Он был членом "Коммунистической партии СС", а затем и "Коммунистической партии Украины", с которой стал народным депутатом I созыва Верховной Рады.
О его смерти сообщила Одесская областная государственная администрация, ведь именно в Одесской области он провел значительную часть своей жизни.
Кроме того, он был бывшим руководителем Одесской области, заслуженным деятелем науки и техники Украины и был председателем Одесской области в 1980-90-х годах.
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Как отметил председатель Одесской областной администрации Сергей Гриневецкий, Бутенко начал свой трудовой путь в 17 лет рабочим литейно-механического завода, работал технологом Одесского завода радиально-сверлильных станков, главным инженером Одесского ремонтно-механического завода.
"Позже, находясь в руководстве Одесской области (первый заместитель председателя, председатель исполнительного комитета Одесского областного Совета народных депутатов), Бутенко всегда работал на результат, эффективно решая насущные для жизнедеятельности Одесской области вопросы развития", - отметил Гриневецкий.
В последние годы возглавлял отдел развития предпринимательства Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.
За заслуги перед государством Бутенко был отмечен орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", а также Почетным званием "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
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