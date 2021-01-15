С 16 января в Одессе, как и во всей Украине, вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

Такие требования содержатся в статье принятого еще в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", пишет Politeka.net

Это значит, что в кафе и ресторане, в банке, на заправке и даже в библиотеке к клиенту должны будут обращаться на государственном языке.

Нарушителям закона грозят штрафы.

Жители Одессы, где подавляющее количество людей говорят на русском языке, всполошились. Свои комментарии они оставляют на страницах соцсетей.

«Ещё такого дурдома не было. Люди специально этого делать не будут»,

«Почему это не будут? Закон для кого?) Пару штрафов и с работы попрут. Тогда заговорят)»,

«Еще как будут! Куда вы денетесь украиноненавистники»,

«Я вообще не понимаю, как на Привозе, и строго на украинском, смех да и только, может они хотят озолотиться, на штрафах, на привозе можно»,

«Решили руки и на юге покрутить, думаю не получается, у нас многонациональный край, тем более в Одессе много живут людей русскоязычных, они чтоо там наверху вообще мозги отморозили?»,

«Создаётся впечатление- что это правительство пытается поднять государство из руин , обложив граждан штрафами! Это УТОПИЯ - ПУТЬ В НИКУДА,! ОПОМНИТЕСЬ!»,

««Я хорошо владею украинским языком, но по принуждению говорить не хочу и не буду»,- высказывают свои мнения в сети.

Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, языковой закон в действии: кто заплатит за нарушение.

Также Politeka писала, что украинцы смогут выйти на пенсию досрочно, кому полагаются льготные выплаты.