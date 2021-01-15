Жителей Одессы ожидает очередное подорожание в платежках

Так, вслед за газом и водой вырастут расценки на вывоз мусора. Соответствующий проект уже вынесли на рассмотрение исполкома горсовета. Об этом сообщает издание « Думская ».

Однако, по данным журналистов, власти Одессы решили повысить расценки на мусор по-хитрому. Для этого они придумали следующую схему: чиновники собираются изменить нормы накопления твердых бытовых отходов вместо того, чтобы просто поднять тариф. Иначе говоря, они решили, что одесситы стали производить больше мусора.

Если ранее считалось, что житель многоквартирного дома ежемесячно производит 2,92 кубометра мусора, а житель частного сектора – 4,8 кубометра, то теперь предлагается утвердить норматив в размере 3,2 и 5,52 кубометра. И даже если тариф останется прежним, то счета за вывоз мусора вырастут примерно на 9 % для жителей многоквартирных домов и примерно на 15 % для жителей частного сектора: до 18,7 и 32,36 гривен на человека в месяц.

В горсовете утверждают, что данные изменения вполне соответствуют реальности: действующие нормативы утверждались еще в 2006 году, и за минувшие 15 лет мусора стало накапливаться больше.

Ранее мы сообщали, в цене поднимется холодная вода, а именно цена на водоснабжение и водоотвод в Одессе.

В первом месяце 2021 года стоимость вырастет, в среднем, на 15-20%. Цены будут колебаться в районе 22,58-44,88 грн за кубометр воды, в зависимости от региона.

Поднятие цен объясняют повышением расходов - сети изношены, реагенты и электричество дорогие, зарплаты приходится увеличивать.

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