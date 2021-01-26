Внезапно остановилось сердце легенды скетч-шоу "Джентельмен-шоу" Ирины Токарчук

Эту информацию в своем Facebook сообщил кинокритик Евгений Женин.

Как известно, трагедия произошла вчера, 25 декабря.

По словам Евгения Женина, Ирина Токарчук умерла в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

"Вчера еще ничто не предвещало беды. Ира весело обсуждала с подругой, что именно поднимут они сутки спустя в честь Татьянина дня: подругу-то зовут Таней. А сегодня Танин муж звонил другу-артисту в Майами, чтобы тот сообщил общим приятелям в Нью-Йорк: Иры не стало. Сердечный приступ", - написал кинокритик в своем микроблоге.

Друг актрисы вспоминает, что Ирина Токарчук всегда была жизнерадостной и на каждое дело настраивалась исключительно с позитивом.

"Что говорить, перед Новым годом все желали друг другу перво-наперво, чтобы ушла в прошлое жуткая "традиция потерь" года минувшего. Увы, январь еще не закончился, а потери продолжаются...", - добавил Женин в Facebook.

Огромную популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли тети Симы из одесской коммунальной квартиры в легендарном скетч-шоу «Джентльмен-шоу».

"Как грустно... Примите искренние соболезнования, Евгений", "Вечная память", "Непоправимая потеря", "Тётю Иру никто не заменит. У нашей семьи тоже год начался не весело - под самый НГ не стало тёти", "Как так-то? Ну блин… Ну как так? Еще недавно, в очередной раз встретив ее на лестничной клетке, я шутила, что она, наверно, уже специально ждет, когда я домой пойду и помогу ей пакеты донести", "Царство небесное", - написали полконники в комментариях.

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