В Одессе простились с легендой скетч-шоу "Джентельмен-шоу" Ириной Токарчук



Церемония проходила в стенах Одесского академического русского драматического театра, передает "Думская".

В последний путь артистку пришло провести несколько сотен одесситов, среди которых были и ее коллеги.

Актер Олег Школьник, прощаясь с коллегой со сцены, был поражен тяжелой утратой.

"Мы лишились удивительной актрисы и замечательного человека. Театр занимал в ее жизни самое главное место. Она была коренным жителем этого дома. Она прожила в этом театре 22 года, служа ему. Последние два года она играла грандиозно в спектакле «Лекарство от депрессии», доказав всем, что она истинная, глубокая, умная актриса", - отметил актер.

Также он выразил сожаление, что несмотря на вклад артистка так и не была удостоена звания народной или хотя бы заслуженной.

"Она истинно народная артистка этого города, этой страны, несмотря на то, что власти этого не замечали и так и не дали ей этого звания", - заявил Школьник.



Ирина Токарчук родилась 20 июля 1959 года. Работала в драматическом театре Орехово-Зуево, Одесском русском драматическом театре и одесском Доме клоунов.

Умерла актриса 25 января в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

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