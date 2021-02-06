Подростка ударило током в Одессе
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в Telegram-канале "Dnepr24"
"В Одессе дети залезли на поезд, чтобы немного прокатиться, но заодно решили поспорить на 25 грн, кто дотронется до высоковольтного провода, как итог один из ребят загорелся и упал камнем вниз", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что как только парень прикоснулся к проводам его тело окутала яркая вспышки и он упал с поезда.
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Информации о состоянии подростка авторы канала не предоставили.
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В полиции рассказали, что он не услышал приближающегося поезда из-за того, что слушал музыку.
Хоть и с травмами, но живого парня госпитализировали в местную больницу.
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