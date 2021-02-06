Ну что у него в голове?

Подростка ударило током в Одессе

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказали в Telegram-канале "Dnepr24"

"В Одессе дети залезли на поезд, чтобы немного прокатиться, но заодно решили поспорить на 25 грн, кто дотронется до высоковольтного провода, как итог один из ребят загорелся и упал камнем вниз", - говорится в сообщении.



На опубликованных кадрах видно, что как только парень прикоснулся к проводам его тело окутала яркая вспышки и он упал с поезда.

Информации о состоянии подростка авторы канала не предоставили.

Ранее мы рассказывали о еще одном ЧП на железной дороге. На Ивано-Франковщине тепловоз наехал на подростка.



В полиции рассказали, что он не услышал приближающегося поезда из-за того, что слушал музыку.

Хоть и с травмами, но живого парня госпитализировали в местную больницу.

Напомним о ЧП в метро Киева: атакован поезд с пассажирами, кадры произвола.

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