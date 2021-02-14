В городе Раздельная Одесской области подтвердили новые случаи заболевания вирусным гепатитом А

Как передает Politeka.net, новые данные сообщили на сайте ГСЧС Украины.



Отметим, что в детском доме семейного типа еще 10 февраля восемь человек заболели гепатитом А, из них семь детей и один взрослый.

По состоянию на 14 февраля, к ним добавилось еще 6 человек.

"Подтверждено заболевание на вирусный гепатит А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 детей взяты под опеку). Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, что после обнаружения инфекции специалисты проверили условия проживания в детдоме, в том числе состояние питьевой воды, так как чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее.

Главный санитарный врач области Виталий Гончаров в интервью местным СМИ отметил, что причина воде, а причина вспышки инфекции пока не установлена.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.



