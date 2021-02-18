Шикарные волосы продемонстрировала одесситка Алена Кравченко, длина их составляет около двух метров.

Об этом Алена Кравченко пишет на своей странице в Instagram.

Возможно, что жительница Одессы Алена Кравченко имеет огромную силу воли. Ведь только благодаря железному терпению можно сделать то, что удалось хрупкой девушке. Немногие знают, что ухаживать за такой роскошью целое дело и отнимает очень много времени.

Кравченко сумела отрастить двухметровые прекрасные волосы. Нужно отметить, что красавица ведет свой микроблог, где часто делиться различными кадрами. На фото Алена предстает в различных образах.

36-летняя Алена Кравченко каждый раз выбирает неожиданные места для очередных съемок. Светлые длинные волосы буквально преображают девушку.

Её подписчикам остается только получать удовольствие, рассматривая стройную фигуру, позирующую среди природы или красивейших интерьеров.

Все фотосессии сделаны с большим вкусом. Также не стесняется Алена Кравченко позировать в кружевном белье. Например, недавно девушка в очередной раз демонстрировала распущенные волосы, попросту завернувшись в них.

Для достижения такой длины Кравченко не стригла свои волосы больше 30 лет. Она почти не посещает парикмахерские, только иногда мастер подстригает ей концы, которые секутся.

Уход за таким богатством тоже не простой. Так, Алене приходиться мыть голову лишь раз в неделю, ведь мытье может занять больше часа.

По словам Кравченко, самая удобная прическа это пучок. Этот вариант один из самых любимых ею.

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