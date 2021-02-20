В Одесской области пассажир скончался прямо в вагоне во время движения поезда

О трагедии сообщается в группе «Жителі села Вигода» в Фейсбук со ссылкой на слова очевидцев.

Люди рассказали, что вскоре после отправления поезда от станции Усатово машинист объявил по громкоговорителю, что одному из пассажиров стало плохо и понадобилась помощь врачей. Машинисты вызвали скорую помощь во время движения поезда, врачи прибыли на станцию Дачное.

Однако, медики так и не успели помочь пассажиру: он скончался менее чем за 10 минут. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Очевидцы рассказали, что мужчина 50-60 лет уснул на своем месте. Однако, в какой-то момент он начал дергаться и упал на пол. После остановки поезда на станции врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Из-за остановки поезда на станции Дачное на какое-то время возникла задержка движения. Однако, позже движение поезда было возобновлено.

Ранее мы писали, что в одном и сел на Тернопольщине мужчина неожиданно скончался после выкапывания могилы.

Мужчину с двумя другими односельчанами попросили выкопать могилу под гроб на кладбище.

После завершения работ, одному из них стало плохо. Он пожаловался на боли в груди и потерял сознание. Медики пытались реанимировать 49-летнего мужчину, но не смогли.

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