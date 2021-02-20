В Одесской области пассажир скончался прямо в вагоне во время движения поезда
О трагедии сообщается в группе «Жителі села Вигода» в Фейсбук со ссылкой на слова очевидцев.
Люди рассказали, что вскоре после отправления поезда от станции Усатово машинист объявил по громкоговорителю, что одному из пассажиров стало плохо и понадобилась помощь врачей. Машинисты вызвали скорую помощь во время движения поезда, врачи прибыли на станцию Дачное.
Однако, медики так и не успели помочь пассажиру: он скончался менее чем за 10 минут. По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
Очевидцы рассказали, что мужчина 50-60 лет уснул на своем месте. Однако, в какой-то момент он начал дергаться и упал на пол. После остановки поезда на станции врачам оставалось лишь констатировать его смерть.
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Из-за остановки поезда на станции Дачное на какое-то время возникла задержка движения. Однако, позже движение поезда было возобновлено.
Ранее мы писали, что в одном и сел на Тернопольщине мужчина неожиданно скончался после выкапывания могилы.
Мужчину с двумя другими односельчанами попросили выкопать могилу под гроб на кладбище.
После завершения работ, одному из них стало плохо. Он пожаловался на боли в груди и потерял сознание. Медики пытались реанимировать 49-летнего мужчину, но не смогли.
Напомним, автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной в центре Киева возле метро: всплыли жуткие детали.
Также Politeka писала, что сердце украинца остановилось у собственноручно выкопанной могилы: детали трагедии.