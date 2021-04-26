Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.
За минувшие сутки зафиксировали 7 летальных случаев, в то же время 182 пациента считаются официально выздоровевшим.
В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5 тысяч 62 человек. Также за сутки 6 тысяч 910 пациентов выздоровели, от осложнений умерло 195 человек.
Добавим, Одесская область с 25 апреля вышла из перечня регионов в «красной» зоне карантина.
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Напомним, одесситам рассказали об ограничениях во время пасхальных праздников.
Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения. Об этом в ходе брифинга 23 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.
Напомним, Ляшко обратился к украинцам с важным заявлением относительно локдауна: «Майские и пасхальные праздники…»
Как сообщала Politeka, глава МОЗ огорошил сводкой по ковиду в Украине: количество жертв неустанно растет.
Также Politeka писала, что режим чрезвычайной ситуации в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление, "до 30 июня...".