По состоянию на 26 апреля в Одесской области зарегистрировали 397 новых случая заболевания коронавирусной болезнью

Об этом Politeka стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки зафиксировали 7 летальных случаев, в то же время 182 пациента считаются официально выздоровевшим.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 5 тысяч 62 человек. Также за сутки 6 тысяч 910 пациентов выздоровели, от осложнений умерло 195 человек.

Добавим, Одесская область с 25 апреля вышла из перечня регионов в «красной» зоне карантина.

Напомним, одесситам рассказали об ограничениях во время пасхальных праздников.

Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения. Об этом в ходе брифинга 23 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.

Напомним, Ляшко обратился к украинцам с важным заявлением относительно локдауна: «Майские и пасхальные праздники…»

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