"Марш защитников" пройдет в Одессе 2 мая. Именно в этот день в 2014 году Одесса показала, что это украинский город, в котором нет места «русскому миру».

Об этом заявил экскомандир полка “Азов”, а ныне руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в видео, которое появилось на его Telegram-канале.

“Тогда пророссийские силы пытались захватить Одессу, но все это для них закончилось очень плохо. Сегодня же разные ватные подонки снова пытаются создать конфликт, играя на тех же старых темах, что вроде бы они борются с несуществующим фашизмом и нацизмом в Украине. Хотя на самом деле - если серьезно - то они снова формируют платформу для России”, - отметил Жорин.

По информации от руководителя штаба Нацкорпуса, сбор 2 мая в Одессе состоится на Соборной площади в 12 часов. Инициатором марша является Штаб обороны Одессы, который объединил в себе различные проукраинские силы региона.

“Антиукраинские силы сегодня снова активизировались, но мы, ветераны и патриоты, готовы им показать, что Одессу без защиты мы не оставим”, - заверил Жорин.

Ранее Нацкорпус объявил о создании Штабов обороны по всей стране, которые будут заниматься коммуникацией между различными местными организациями и структурами, и будут готовить население к обороне регионов.



