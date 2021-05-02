В центре Одессы проходит Марш защитников города, инициатором которого стал Национальный Корпус. Как сообщили в партии он посвящен годовщине защиты Одессы от пророссийских сил. Прямая трансляция с марша:
Участники марша собрались на Соборной площади и отправляются в парк им. Тараса Шевченко, где запланирован митинг.
Официальным организатором мероприятия выступил недавно созданный Штаб обороны Одессы в который вошли различные ветеранские и патриотические объединения города.
Напомним, что ранее Нацкорпус заявил о дессстворення региональных Штабов Обороны, которые будут заниматься коммуникацией между различными местными организациями и структурами, и будут готовить население к обороне регионов.
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