В центре Одессы проходит Марш защитников города, инициатором которого стал Национальный Корпус. Как сообщили в партии он посвящен годовщине защиты Одессы от пророссийских сил. Прямая трансляция с марша:

Участники марша собрались на Соборной площади и отправляются в парк им. Тараса Шевченко, где запланирован митинг.

Официальным организатором мероприятия выступил недавно созданный Штаб обороны Одессы в который вошли различные ветеранские и патриотические объединения города.

Напомним, что ранее Нацкорпус заявил о дессстворення региональных Штабов Обороны, которые будут заниматься коммуникацией между различными местными организациями и структурами, и будут готовить население к обороне регионов.

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