Трагические вести пришли из Одесской области

Полиция в Одесской области разыскивала 14-летнего жителя города Ананьева, Чуприна Никиту Витальевича, 2006 года рождения, который оставил свое постоянное место жительства вчера около шести часов вечера и не вернулся.

Как сообщила пресс служба Нацполиции Одесской области мальчик был найден мертвым.

Уточняется, что в Одесской области на окраине города Ананьев правоохранители нашли тело подростка - 14-летнего Никиту Чуприну обнаружили повешенным в лесополосе.

Сначала полицейские опросили друзей несовершеннолетнего и его знакомых, а потом проверили ближайшие заброшенные дома, лесопосадки, в одной из которых на окраине Ананьева и обнаружили мальчика, который оказался в петле. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было обнаружено.

"Ведомости по факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". В рамках уголовного производства назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия для установления обстоятельств и причин трагедии", — отметили в полиции Одесской области.

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