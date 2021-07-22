Сегодня 22 июля, пройдет конкурс на пост начальника Госгеокадастра Одесской области и вероятный победитель Надежда Гребенюк неделю как набирает помощников и узнает о суммах откатов за деребан земли

Об этом сообщается в сообществе Фейсбук Mask Off, пишет Политрада.

Знаю о том, что Гребенюк ранее работала с Сергеем Дьяковым и уже судимой Ириной Киселевой.

К слову, Гребенюк задолжала своим коллегам 460 000$, поскольку вложения в земли Авангарда и Новой Долины оказались безуспешными.

Стоит сказать несколько слов о Сергее Дьякове – он является фактическим владелецем группы землеустроительных компаний «ИнАгро», которые фигурировали ряде коррупционных скандалов.

Дьяков играючи раздерибанил 300 га земли громады (Визирской ОТГ), при этом пребывая за пределами этой громады.

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В 2019 году НАБУ начало расследование относительно злоупотреблений Одесского Госгеокадастра и ИнАгро Групп при предоставлении участков предприятиям альтернативной энергетики. Токсичная репутация Дьякова не позволяет ему претендовать на официальный пост в земельных ресурсах, однако заинтересованным людям известно, что без его согласования не решается ни один вопрос с выделением земли в области.

Гребенюк до недавнего времени была директором ЧП «Геозем 8». Компании очень близкой к Дьякову.