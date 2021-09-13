Под Одессой мужчин достал пистолет и стал стрелять в соседку

Бытовой конфликт, который перерос в стрельбу случился в ночь на 12 сентября в селе Крыжановка, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В полицию обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что сосед выстрелил в нее из пистолета. Он попал в живот.

Правоохранители выяснили, что женщина и ее 37-летний сосед поссорились на бытовой почве, после чего мужчина выстрелил из пистолета и попал в нее. Потерпевшая отделалась ссадинами, ей оказали помощь на месте.

По данным телеграм-канала «Х. Одесса», мужчина начал палить из травматического пистолета по соседям из-за того, что те ему отключили электричество.

Полиция уже задержала стрелка. Его подозревают в хулиганстве с применением оружия. Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского мужчина причинил пулевое ранение подростку, когда стрелял из пистолета.

Как рассказали очевидцы, мужчина стрелял из Флобера прямо из окна первого этажа многоэтажного дома. Пуля попала несовершеннолетнему между пальцами ног.

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