25 марта над Одесской областью украинские военнослужащие сбили три российских крылатых ракеты.
Об этом сообщает в Facebook воздушное командование «Юг».
«25 марта в Одесской области воины зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооружённых сил Украины «приземлили» ещё три российских крылатых ракет морского базирования, которые несли смерть мирным городам», — говорится в посте.
По информации начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, утром 25 марта к берегам Одессы попытался подойти российский фрегат, но береговая охрана вовремя открыла огонь и заставила его уйти.
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