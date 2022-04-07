Морское побережье в Одессе может нести угрозу для жителей, поэтому горожан призывают не ходить на пляжи.

Побережье Одессы остается достаточно опасным. Об этом заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. По его словам, люди уже рвутся выходить на пляж, однако, это в нынешних условиях очень опасно.

"Пока одесское побережье достаточно опасно – не только для так называемой морской пехоты россии, но и для местных граждан", – подчеркнул Братчук.

По его словам, большое количество людей уже рвется на пляж. Тем временем, проводится очень активная работа в информационном поле, чтобы помешать этому.

Отметим, что Одессу и область уже несколько раз оккупанты обстреливали с моря. Так, 3 апреля российские ракеты нанесли несколько ударов по нефтехранилищу и нефтеперерабатывающему заводу в Одессе. Информацию подтвердил глава военной администрации Максим Марченко. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что люди от взрывов не пострадали. По информации Воздушного командования Юг, удары производились крылатыми ракетами морского базирования.

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