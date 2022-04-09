Оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Кировоградской и Одесской областей из акватории Черного моря. Об этом говорится в видеоотчеты относительно оперативной обстановки 8 апреля от представителя оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины.

Корабельные группировки противника в Черноморской операционной зоне продолжает разведывательные действия и активную блокаду украинских портов.

Именно из акватории Черного моря враг нанес 2 ракетных удара по Кировоградщине и Одесской области. К счастью, обошлось без жертв.

На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение оборонительных действий по занимаемому рубежу. Пытается восстановить свои силы и вновь ввязаться в бой.

российская техника, война

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Под обильными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают защищать отвоеванные населенные пункты Херсонщины, даже умудряясь захватить в качестве трофея БТР-80 и уничтожить три беспилотных летательных аппарата “Орлан-10” противника.

Всего за сутки только на юге Украины враг потерял 43 бойцов и 12 единиц техники.

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