Жителей населенных пунктов Одесской области призывают отказаться от прогулок на пляжи, там может быть опасно.

К побережью города Южный в Одесской области морем прибило к берегу опасную мину. Жителей Южного просят не выходить на пляж, поскольку спецслужбы будут проводить разминирование. Об этом сообщает местный телеграмм-канал.

"Ночью к побережью города Южное в Одесской области из Черного моря прибило мину. Жителей города просят не выходить на пляж, поскольку спецслужбы будут проводить разминирование боеприпаса", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Отметим, ранее глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег граждан, что информация о частичном разминировании саперами пляжей Одессы ложна. Одесские чиновники подчеркивают, что ни в коем случае нельзя передвигаться по пляжам города и области, потому что это может быть опасно для жизни.

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