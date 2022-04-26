Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. Вследствие атаки агрессора был поврежден мост через Днестровский лиман.

Об этом во вторник 26 апреля сообщила пресс-служба Оперативного командования "Південь".

Отмечается, что на данный момент движение по мосту перекрыто из соображений безопасности.

"Просим водителей заранее выбрать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении военных. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Также есть информация о попадании российской ракеты в частный сектор одного из населенных пунктов Одесской области. Сведений о жертвах и пострадавших пока нет.

Стоит отметить, что мост через Днестровский лиман стоящий на границе между Черным морем Белгород-Днестровским лиманом. Кроме двух пешеходных дорожек на нем есть две полосы для движения транспорта, а также один железнодорожный путь.

Напомним о трагедии на железной дороге под Одессой.

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