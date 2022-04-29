Диверсант был передан соответствующим службам для дальнейшего выяснения подробностей относительно его деятельности.

Возле одного из одесских блокпостов внимание правоохранителей привлекла машина, которая длительное время не двигалась с места. Об этом сообщила спикер патрульной полиции Одесской области Алла Марченко во время ежедневного отчета о деятельности ведомства.

При проверке в телефоне водителя обнаружили Google-карты с непонятными отметками. Кроме того, мужчина активно переписывался с россиянами, был подписан на пророссийские паблики и состоял в группах, распространявших контент, сгенерированный врагом.

Вероятный диверсант был передан соответствующим службам для дальнейшего выяснения подробностей относительно его деятельности.

Также Алла Марченко предупредила, что любые запуски дронов в военное время запрещены и считаются шпионской деятельностью — за такие авиасъемки предусмотрена уголовная ответственность.

Особое внимание спикер уделила ответственности родителей, которые должны разъяснить это своим детям.

Напомним, на Одессчине СБУ поймала диверсанта, который рисовал метки для оккупантов.

Как сообщала Politeka, в метро Киева обезврежен опасный диверсант.

Также Politeka писала, СБУ поймал на "горячем" агента РФ и его сообщника, что планировали диверсанты в Одессе.