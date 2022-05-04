В Одессе и области под угрозой оказался курортный сезон. Это связано не только с ракетными обстрелами города, но и с минами, которые россияне разбросали в море. Полностью разминировать побережную зону и допустить людей на пляжи в регионе смогут только после победы Украины. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Вчера обезвреживали морскую мину в нашей акватории и были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбросали в Черном море", - рассказал Братчук.

По его словам, россияне не скрывают того, что около 400 мин разбросали в море и теперь они не знают где они. Спикер добавляет, что такие мины море может вынести на берег где угодно. Так что пока не известно, когда одесские пляжи станут безопасными.

"Курортный сезон, мягко говоря, под угрозой. Это не будет в том смысле, как мы привыкли это понимать и к тому курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан – это, прежде всего", - подытожил Сергей Братчук.

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