Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что по собственной неосторожности застрелил знакомую.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Событие произошло 24 декабря в два часа ночи по месту жительства молодого человека.

26-летний одессит позвонил в полицию и сообщил о том, что застрелил знакомую.

Парень пригласил девушку к себе в гости, а после употребления слабоалкогольных напитков показал охотничье ружье и произвел выстрел, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в голову.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Полицейские изъяли с места преступления оружие и направили на экспертизу. Ружье зарегистрировано на отчима задержанного.

Возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее десятки спасателей тушили пожар на одесском пляже - стало известно о пострадавших.

23 декабря вечером поступило сообщение о пожаре на одесском пляже «Дельфин».

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание мусора в заброшенном одноэтажном здании. В 18:18 пожар был локализован и в 18:21 ликвидирован на площади 20 м2.

«В результате пожара получил ожоги нижних конечностей мужчина 1980 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 4 единицы пожарной техники и 22 спасателя.

Напомним, силы ПВО прекрасно отработали на юге Украины, Братчук выдал подробности: "Минуснули" вражину".

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Кроме того, Politeka.net писала, что стоимость вырастет уже с 1 января: принято решение, которое коснется одесситов.