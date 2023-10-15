Так, в Одесской области 14-летний подросток насмерть сбил мужчину.
Как сообщили в полиции Одесской области, 58-летний мужчина погиб на месте из-за аварии, которая произошла на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши.
Как заявили в полиции, за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, сбившего мужчину, был 14-летний подросток.
Полиция Одесчины установила, что парень вечером седьмого октября без разрешения взял папину машину и решил покататься.
На трассе возле населенных пунктов Прибрежное и Шабо подросток сбил 58-летнего жителя Белгорода-Днестровского - в момент аварии он находился на проезжей части.
К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Все причины аварии установит следствие.
К слову, Украинский блогер разозлил украинцев поступком, который еще и снял на видео и выложил в сеть.
В TikTok Поветкин разместил видео, как на собственную машину Porsche Cayenne в 2017 году сбросил бетонную плиту.
Однако, для чего блогер это сделал – неизвестно.
Блогер подписал видео, как на автомобиль падает бетонная плита: "Наступил этот день. Прощай, легенда".
Между тем в соцсетях на блогера обрушился шквал критики, в частности, украинцы указывают, что блогер мог бы передать автомобиль для защитников, если он ему уже не нужен.
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Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.
Также Politeka писала, что блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину - "наказали".