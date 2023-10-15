В Одесской области 14-летний подросток на микроавтобусе отца, сбил пешехода.

Так, в Одесской области 14-летний подросток насмерть сбил мужчину.

Как сообщили в полиции Одесской области, 58-летний мужчина погиб на месте из-за аварии, которая произошла на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши.

Как заявили в полиции, за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, сбившего мужчину, был 14-летний подросток.

Полиция Одесчины установила, что парень вечером седьмого октября без разрешения взял папину машину и решил покататься.

На трассе возле населенных пунктов Прибрежное и Шабо подросток сбил 58-летнего жителя Белгорода-Днестровского - в момент аварии он находился на проезжей части.

К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Все причины аварии установит следствие.

К слову, Украинский блогер разозлил украинцев поступком, который еще и снял на видео и выложил в сеть.

В TikTok Поветкин разместил видео, как на собственную машину Porsche Cayenne в 2017 году сбросил бетонную плиту.

Однако, для чего блогер это сделал – неизвестно.

Блогер подписал видео, как на автомобиль падает бетонная плита: "Наступил этот день. Прощай, легенда".

Между тем в соцсетях на блогера обрушился шквал критики, в частности, украинцы указывают, что блогер мог бы передать автомобиль для защитников, если он ему уже не нужен.

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Присвоили 1,2 млн на строительстве спортплощадок для защитников: детали коррупционной схемы в Одесской области.

Как сообщала Politeka, 51 миллион планируется потратить на подземный переход под Одессой.

Также Politeka писала, что блогершу из Одессы, которая призвала бомбить Украину - "наказали".