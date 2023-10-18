В Одесской области школьник сломал себе руку, когда пытался достать из унитаза свою "электронку".

Так, на Одесчине подросток засунул руку в унитаз, чтобы достать электронку.

Как сообщают местнае телеграм-каналы, в частности, "Х Одесса", инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.

В больницу с переломом обратился 14-летний школьник.

Как удалось выяснить родителям, школьник курил в туалете электронную сигарету и случайно уронил в ее унитаз.

Чтобы не получить выговор от родителей, подросток попытался достать "электронку".

В итоге, из-за неудачного поворота руки в унитазе, он сломал себе предплечье и обратился за помощью к врачам.

К слову, Тренер из Одессы присвоил сотни тысяч средств от родителей своих учеников

о предварительным сведениям правоохранителей, 41-летний тренер, злоупотребляя доверием своих подопечных и их родителей, присвоил около 500 тысяч гривен.

детский тренер собрал средства от родителей своих подопечных, включая в это собрание стоимость двухнедельного проживания в лагере.

Однако лето прошло, и дети так и не посетили собрание, ведь они не состоялись.

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