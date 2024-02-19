Указанное заведение ранее являлось объектом внимания полиции, но на этот раз там найдено еще более интересные вещи.

Правоохранители продолжают обеспечивать исполнение ограничений, введенных в связи с введением правового режима военного положения. Ночное развлечение в одном из арт-клубов в Одессе было приостановлено полицейскими во время комендантского часа. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Полицейские постоянно работают в патрулях, как пешем, так и автомобильном, для обеспечения соблюдения правового режима военного положения, сохранения общественной безопасности и порядка, создания стабильной операционной обстановки и предотвращения правонарушений.

Во время обхода Приморского района города полицейские обнаружили дискотеку в одном из развлекательных клубов с несколькими десятками посетителей во время комендантского часа и немедленно прекратили веселье.

Во время обыска присутствующих и помещения клуба правоохранители обнаружили запрещенные вещества разных видов: таблетки, жидкости, растительные и порошковые вещества. Следователи зарегистрировали информацию по статье 309 Уголовного кодекса Украины, которая определяет незаконное производство, изготовление, хранение, приобретение или пересылку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта. Изъятые вещественные подтверждения направлены на экспертизу.

Указанное заведение ранее являлось объектом внимания полиции, поскольку здесь была неоднократно прекращена торговля алкогольными напитками после 22:00.

Также регистрировались частные случаи нарушений правил несовершеннолетних, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посещали заведение во время ночного времени. Полицейские проводили профилактические беседы с детьми, а в отношении их родителей составляли административные материалы за несоблюдение родительских обязанностей в соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские обращаются в соответствующие государственные органы о содействии расторжению договора аренды на помещение заведения, которое нарушало законодательство в сфере хозяйственной деятельности.

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