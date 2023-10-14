Так, на нарушительницу был составлен административный протокол.

Как сообщило Раздельнянское РУ Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, на территории Каменского сельского совета женщина пренебрегая всеми предупреждениями и запретами сжигала сухую траву.

Выжигала она остатки сухой растительности, тем же нарушая правила пожарной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесщины, на нарушительниц составлен административный протокол по статье 77-1 Кодекса Украины.

Пока известно, что любительнице курить траву грозит немалый штраф, а именно от 3060 до 6120 гривен.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 47-летний мужчина решил "проучить" бывшего парня своей дочери.

Мужчина выдернул чеку и бросил осколочную гранату Ф-1 в окно дома.

Он пошел на такой шаг из-за того, что дочь была оскорблена эксбойфрендом , поэтому отец решил ему отомстить.

Сообщается, что употребив спиртные напитки с 25-летней дочерью и ее младшим гражданским мужем отец узнал, что у девушки старые обиды на своего бывшего и решил отомстить.

К счастью, от взрыва не травмировался ни парень, которого не было дома, ни его мать, которая находилась в другой комнате.

Последние новости Украины:

Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.

Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.

Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.