Начальнику одной из таможен в Одесской области и его заместителю сообщили о подозрении в коррупции.

Да, во взяточничестве подозревают чиновников таможни, они якобы требовали деньги от импортеров за ввоз контейнеров.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Как сообщили в ДБР, инспектор и заместитель требовали взятки за оформление импортируемых товаров "без проблем" и не создание препятствий в процессе растаможки.

Как стало известно, платить таможенникам должны по двести долларов за один контейнер товаров - речь идет о том, на какие бизнесмены имели разрешительные документы.

Таким образом, следователи задокументировали факт получения взяток на общую сумму 2400 долларов.

Злоумышленников задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Известно, что должностным лицам грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

К слову, тренер из Одессы присвоил сотни тысяч средств от родителей своих учеников: на что потратил

Полицейские из Одессы объявили о подозрении мужчине по делу о мошенничестве. По предварительным сведениям правоохранителей, 41-летний тренер, злоупотребляя доверием своих подопечных и их родителей, присвоил около 500 тысяч гривен.

Детский тренер собрал средства от родителей своих подопечных, включая в это собрание стоимость двухнедельного проживания в лагере.

Однако лето прошло, и дети так и не посетили собрание, ведь они не состоялись.

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