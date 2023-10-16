На Одесщине в результате столкновения легкового автомобиля, которым передвигалась супружеская пара, и грузовики – женщина получила серьезные травмы и позже скончалась от полученных повреждений. Как сообщили в Нацполиции Одесщины, водителю легковушки грозит лишение свободы и права управления транспортными средствами из-за совершенного им на проезжей части.

Событие произошло в конце апреля в селе Спасское Татарбунарской территориальной громады на трассе Одесса – Рени. Согласно досудебному расследованию, 75-летний водитель легкового автомобиля «Mazda» не предпочел грузовик с полуприцепом «MAN», который двигался по главной дороге, во время выезда на нерегулируемом перекрестке со второстепенной дороги.

Находившаяся на переднем сидении жена водителя «Mazda» получила серьезные травмы в результате ДТП и была доставлена ​​в больницу. В течение трех дней она боролась за жизнь, но скончалась от повреждений. Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть произошла вследствие полиорганной недостаточности, вызванной травмами грудной клетки и брюшной полости, включая переломы ребер и внутренние органы.

Оба водителя были осмотрены на состояние опьянения, и тест показал, что они были трезвыми.

После тщательного расследования и проведения ряда экспертиз полицейские предъявили обвинение водителю «Mazda» по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья касается нарушения правил дорожной безопасности водителем, что привело к смерти другого человека. Полицейские завершили досудебное расследование и передали дело в суд. Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

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