Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, который предложил военнообязанным заключить фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность. Свои услуги он оценил в размере 12 тысяч долларов, и обещал дальнейшее оформление документов об уходе за ними.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, 36-летний житель Березовского района искал мужчин, пытавшихся избежать мобилизации и уехать за границу, и предлагал им заключить фиктивный брак с женщинами, имеющими инвалидность.

За 24 тысячи долларов он обещал двум военнообязанным найти невест и после росписи оформить документы по уходу за больными женами. Это позволяло им уехать из Украины без помех. Мужчину задержали после того, как он получил деньги за брак одной из пар и последующий процесс оформления документов.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, и ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 187,880 гривен.

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