Также сегодня 16 октября в Одессе прогнозируют штормовой ветер около 20 м/с.

Сообщается, что по состоянию на 11:00 утра в Одессе зафиксировано 27 упавших деревьев и крупных веток.

Также известно, что у одесситов повреждены автомобили, окна, затруднено движение автотранспорта по городу.

"Аварийные ситуации ликвидируются силами КП "Горзелентрест" и другими коммунальными предприятиями", - говорится в сообщении.

Одесситов призывают минимизировать сегодня нахождение на улице и не оставлять автомобили под деревьями.

"В Одессе сегодня деревопад из-за ветреной погоды Берегите себя и не паркуйте автомобили под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач", - говорится в сообщении некоторых телеграмм-каналов.

Кроме того, в связи с плановыми ремонтными работами ДТЭКа некоторые одесситы сегодня останутся без света.

Также известно, что в Украине уже разработаны графики отключений света.

В Одессе график будет выглядеть следующим образом: три часа обесточивания, три часа с возможным отключением света, три часа с электроэнергией.

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Напомним, одессита приговорили к пяти годам за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщение в сети.

Также писала Politeka, в Одесской области мужчина потерял жену из-за своей халатности, врачи не смогли спасти: что произошло.