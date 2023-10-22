В селе Нерубайское в Одесской области 84-летний мужчина будет привлечен в суд за убийство своего 41-летнего внука. Убийство произошло в конце апреля этого года, когда во время ссоры между ними подозреваемый нанес внуку смертельные огнестрельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесщины.

Полицейское следствие установило, что между дедушкой и внуком постоянно существовали конфликты, и однажды, во время визита внука к дедушке, конфликт привел к сильной стычке.

В результате пожилой мужчина использовал свое охотничье помповое ружье и выстрелил во внука. Он произвел два выстрела, повлекших смерть его внука. После совершения преступления, пенсионер пытался скрыть свое преступление, похоронив тело родственника в подготовленной во дворе яме, предназначенной для установления ветряной мельницы. Всем, кто спрашивал о судьбе внука, он рассказывал, что отправился служить в Вооруженные Силы Украины.

После исследования правоохранителями фактов дела и сбора неопровержимых доказательств вины подозреваемого, его обвинение было направлено в суд. За совершенное убийство мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Во время допроса он утверждал, что совершил преступление из-за оскорблений, которые накопились к внуку из-за его пьянства и кражи имущества и денег.

Основная обвиняемая статья относится к статье 115 Убийство Уголовного кодекса Украины. Полиция задержала мужчину, и на 16 октября он находился в следственном изоляторе.

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