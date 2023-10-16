В Одессе выявили схемы незаконного завладения Международным аэропортом "Одесса" и более 2,5 миллиарда гривен дохода от его операций. Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в завладении аэропортом "Одесса". Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Расследование показало, что в 2011 году группа лиц, включая бывшего мэра Одессы и его заместителя, а также руководителя одной с ограниченной ответственностью компаний и двух бизнесменов, изготовила и внедрила уголовную схему, приведшую к переходу имущественного комплекса стратегического объекта, которым является международный аэропорт, из собственности территориального общества к общей собственности города и так называемых частных инвесторов.

В результате последующих действий участников схемы город полностью потерял контроль над указанным объектом и не получал никакой прибыли от его деятельности. Вместо этого лица, получившие контроль над аэропортом, незаконно апроприировали прибыль, полученную от его функционирования. Чтобы исключить возможность возвращения аэропорта в имущество города, вся его собственность была заставлена ​​в банке для получения кредита, который никогда не был погашен.

Эти незаконные действия привели к нанесению значительных убытков местному бюджету на сумму более 2,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 118 миллионов гривен составляют стоимость самого аэропорта, а остальная часть – незаконно полученная прибыль.

Так, Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения для одного из лиц, подозреваемого по делу о незаконном завладении Коммунальным предприятием "Международный аэропорт "Одесса" и более 2,5 миллиарда гривен дохода от его операций. Конкретно эта мера пресечения включает в себя внесение залога в размере 12 миллионов 78 тысяч гривен.

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