В Одесской области полицейские установили, что 48-летняя жительница Татарбунари разместила объявление на сайте о продаже мопеда, используя изображения, которые она загрузила из интернета. Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Во время телефонных разговоров с заинтересованными покупателями, проявившими интерес к транспортному средству, женщина, выступая в качестве продавца, утверждала, что мопед налицо. Однако она одновременно отмечала, что есть много желающих купить мопед, и он может быть передан собеседнику только после полной оплаты стоимости, которая составляет 12 000 гривен.

Таким образом, злоумышленница обманула шестерых граждан из разных регионов Украины, включая Одесскую, Волынь, Хмельницкую и Черкасскую. Некоторых пострадавших даже обманула дважды, после первого перевода средств она инсценировала историю о том, что оплата не поступила и требовала повторной транзакции. В результате мошенница завладела 125 000 гривнами и перестала вступать в контакт со своими жертвами.

На основе собранных доказательств в ходе предсудебного расследования следователи из территориального подразделения полиции, руководствуясь процессуальным руководством Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, предъявили обвинение женщине по факту незаконного завладения чужим имуществом путем обмана, в том числе совершенного повторно, что предусмотрено в соответствии со статьей 1 и 2 190 Уголовного кодекса.

После рассмотрения материалов дела суд признал вину обвиняемой и наложил на нее наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 68 000 гривен.

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