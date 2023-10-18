Двое жителей города Южное в Одесской области были признаны виновными в умышленном убийстве 55-летней таксистки с целью ограбления и получили соответствующие наказания. Наконец, судебный процесс закончился. Для вынесения приговора понадобилось три года после совершенного преступления.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Согласно расследованию, в 2020 году эти молодые люди заказали такси и наугад попросили отвезти их в село Любополь Лиманского района. Их планом было напасть на водительницу, поэтому они раньше времени подготовили ножи. Прибыв на место назначения, они несколько раз нанесли женщине ножевые ранения. От полученных травм 55-летняя водительница скончалась на месте.

После этого подозреваемые похитили полторы тысячи гривен, оттащили тело женщины на обочину и отправились с места на автомобиле жертвы. Вне населенного пункта они облили авто водкой и подожгли его. По данным прокуратуры, также было обнаружено, что молодые люди убили из-за финансовых трудностей в выплате кредитов, которые они взяли для открытия "комнаты разгрузки от гнева".

В декабре 2020 года 17-летнему и 18-летнему жителям Южного было объявлено подозрение. В 2023 году суд признал их виновными в умышленном убийстве по корыстным мотивам, разбоям, незаконному завладению имуществом и поджогу автомобиля. Двоих жителей Южного приговорили к 14 годам лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, одессита засудили до пяти лет за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщения в сети.

Также писала Politeka, в подземных хранилищах Одессы нашли товаров на 89 миллионов.