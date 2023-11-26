Полицейские разоблачили двух жителей Одесщины в имущественных преступлениях, за которые им "светит" немалый срок.

19-летний парень в городе Ананьев забрался в салон чужого авто и украл оттуда сабвуфер.

Как сообщает полиция области, с места кражи парень уехал на чужом мотоцикле, укравшем во дворе.

Получив заявления от обманутых женщин, полицейские установили правонарушителя.

Сообщается, что у правонарушителя уже несколько судимостей за подобные преступления.

Кроме того, 30-летний мужчина, живущий в селе Балтской ОТГ украл из гаража пенсионера электроприборы, садово-огородные инструменты и велосипед, продавший односельчанке.

Полицейские оперативно разоблачили преступника, изъяли украденные вещи и вернули их владельцу.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 289 УК Украины, им грозит наказание лишением свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без.

19-летний парень находится под стражей, следствие по нему продолжается. Дело в отношении 30-летнего мужчины было направлено в суд.

Ранее сообщалось, в Одесской области полицейские установили, что 48-летняя жительница Татарбунари разместила объявление на сайте о продаже мопеда, используя изображения, которые она загрузила из интернета.

В результате мошенница завладела 125 000 гривнами и перестала вступать в контакт со своими жертвами.

Последние новости Украины:

Напомним, одессита приговорили к пяти годам за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщение в сети.

Также писала Politeka, в подземных хранилищах Одессы было найдено товаров на 89 миллионов.