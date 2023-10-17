Памятник был установлен в мае 1891 года на том же месте, где в 1875 году побывал император Александр II.

Сегодня неизвестные облили краской Александровскую колонну, расположенную в парке Шевченко. Памятник подвергся аналогичному нападению не впервые. Полиция прибыла на место происшествия. Об этом сообщают в соцсетях и телеграмм-каналах.

Памятник был установлен в мае 1891 года на том же месте, где в 1875 году император Александр II принимал городские власти. Для этого был построен Царский павильон, где монарх разрешил создание парка, получившего его имя, и собственноручно посадил первое дерево.

Но значительное количество людей отрицательно относится к символам российской империи, к которым принадлежит и Александровская колонна.

Год назад активисты общественной организации "Солидарная молодежь" изменили облик еще одного одесского памятника, связанного с имперским прошлым. На Александровской колонне в парке Шевченко были установлены флаг Украины и плакат с надписью "Не хочу ехать из Одессы. Так душевно, по-домашнему". Активисты признали свою причастность к этому "модернизационному" мероприятию.

В комментариях местные разделились на два лагеря. Половина из людей пишут, что это правильное решение – ведь нет места в украинской Одессе для памятника русскому царьку. Другие наоборот критиковали тех, кто облил памятник краской.

"Ценности никакой не несет - один позор", "А колонна здесь при чем?", "Маразм", "Удивительно, что еще не снесли", "Правильно, пусть сносят", - писали в комментариях.

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