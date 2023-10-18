Если у вас есть любая информация о местонахождении этого парня, пожалуйста, немедленно сообщите местную полицию.

В Одесской области объявили поиски внезапно исчезнувшего несовершеннолетнего мальчика. Родители в это время не находят себе места. В частности, полиция в Одесском районе ищет подростка Дорича Сергея, 15 лет, который ушел из дома 17 октября и до сих пор не вернулся. Подробности были озвучены пресс-службой Нацполиции Одесской области.

По данным полиции, парень выглядит примерно на 16-17 лет. Сергей Дарич имеет высокий рост (175-178 см). У него худощавое телосложение, карие глаза и короткие темные волосы. Во время исчезновения мальчик был одет в белую футболку, черные джинсовые шорты, серые кроссовки и черную джинсовую куртку.

Он ушел из дома и перестал выходить на связь со своими близкими.

Если у вас есть любая информация о местонахождении этого парня, пожалуйста, немедленно сообщите местную полицию по следующим номерам телефонов: (048) 779-42-88, 779-49-70, или позвоните по горячей линии "102".

Стоит напомнить, что в Украине ежегодно зарегистрировано около 14 тысяч случаев исчезновения детей. Однако, официальная статистика свидетельствует, что в 97% из этих ситуаций детей удается найти уже в течение первых суток. В случае, когда ребенок исчез, важно немедленно обращаться в полицию, как подчеркивают специалисты по ювенальной превенции.

Последние новости Украины:

Напомним, одессита засудили до пяти лет за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщения в сети.

Также писала Politeka, в подземных хранилищах Одессы нашли товаров на 89 миллионов.