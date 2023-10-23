В Одесской области благодаря БПЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили нарушителей.

В Одесской области пограничники использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) для задержания индивидов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Подробности сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По информации Государственной пограничной службы Украины, работники Подольского отряда обнаружили и задержали двух граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Эти люди, происходившие из Херсонской и Николаевской областей, сконтактировали через Интернет с организаторами, которые указали им дальнейшие действия. За предоставление таких услуг каждому обещали заплатить 4500 долларов США.

Для воплощения своего плана нарушители отправились к железнодорожной станции в Одесской области и подальше от границы малой пешком.

Однако благодаря БПЛА с тепловизионной камерой пограничники быстро обнаружили людей, пытавшихся подойти к границе. В отношении этих мужчин были составлены протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины о правонарушении "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Стоит напомнить, что на днях на территории Одесской области работники Службы безопасности Украины разоблачили схему, по которой призывный возраст мужчины подделывали инвалидность своим женам, чтобы осуществить беспрепятственный выезд за границу.

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