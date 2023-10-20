Так, в Одесской области зафиксированы три случая интоксикации, один из них произошел с 17-летней девушкой.

Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, в регионе зарегистрировано три случая отравления грибами.

Сообщается, что грибы были приобретены на стихийном рынке.

17-летняя девушка отравилась маринованными бочковыми опятами, которая купила у одесского рынка «Привоз», после употребления она попала в реанимацию.

Остальные случаи связаны с употреблением дикорастущих грибов, собранных и приготовленных пострадавшими.

Одесситов предупреждают, что в наших лесах около 80 видов опасных для здоровья грибов.

Около двадцати из них представляют опасность для жизни.

Так съедобные шампиньоны очень похожи на бледную поганку и сыроежки, и мухоморы и сморчки.

Следует отметить, что симптомы отравлений данными грибами могут не проявляться до трех дней после употребления.

У отравленного могут быть такие симптомы – тошнота, рвота, снижение давления, судороги, бред, появление галлюцинаций.

Источник: usionline .

К слову, в Днепропетровской области фиксируют вспышку опасной инфекции.

Люди отравились в кафе, Госпродслужба изъяла оттуда продукты без маркировки, а именно курятину и яйца.

В результате эпидрасследования был обнаружен ряд недостатков.

В частности, плохое состояние помещений, продукты неизвестного происхождения, нарушение дезинфекции.

В кафе также не контролировали хранение и качество продовольствия и не боролись с вредителями.

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