Так, в Одесской области зафиксированы три случая интоксикации, один из них произошел с 17-летней девушкой.
Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Одесской области, в регионе зарегистрировано три случая отравления грибами.
Сообщается, что грибы были приобретены на стихийном рынке.
17-летняя девушка отравилась маринованными бочковыми опятами, которая купила у одесского рынка «Привоз», после употребления она попала в реанимацию.
Остальные случаи связаны с употреблением дикорастущих грибов, собранных и приготовленных пострадавшими.
Одесситов предупреждают, что в наших лесах около 80 видов опасных для здоровья грибов.
Около двадцати из них представляют опасность для жизни.
Так съедобные шампиньоны очень похожи на бледную поганку и сыроежки, и мухоморы и сморчки.
Следует отметить, что симптомы отравлений данными грибами могут не проявляться до трех дней после употребления.
У отравленного могут быть такие симптомы – тошнота, рвота, снижение давления, судороги, бред, появление галлюцинаций.
Источник: usionline .
К слову, в Днепропетровской области фиксируют вспышку опасной инфекции.
Люди отравились в кафе, Госпродслужба изъяла оттуда продукты без маркировки, а именно курятину и яйца.
В результате эпидрасследования был обнаружен ряд недостатков.
В частности, плохое состояние помещений, продукты неизвестного происхождения, нарушение дезинфекции.
В кафе также не контролировали хранение и качество продовольствия и не боролись с вредителями.
Последние новости Украины:
В Херсоне священник УПЦ МП продавал крайне необходимый для защитников "товар": что нашли на территории храма.
Как сообщала Politeka, украинец шпионил за подготовку к наступлению ВСУ.
Также писала Politeka, трагедия произошла в больнице Кривого Рога: тело обнаружили у моста.