Информацию об этом подтвердили в Одесской областной государственной администрации.

В Одесской области со скандалом уволили главного врача "экстренной помощи". Известно, что глава Одесской областной государственной (военной) администрации Олег Кипер назначил увольнение руководителя областного центра экстренной медицинской помощи, Ирины Парамоновой.

Одной из причин, послуживших основанием для этого шага, является полный беспорядок в работе этого коммунального предприятия, а также нерациональное использование финансовых ресурсов и премирование руководства. Информацию об этом подтвердили в Одесской областной государственной администрации, однако подробности этого решения обещают предоставить позже.

Тем временем предшественник Парамоновой, Владислав Терлецкий, возглавлявший центр с 2018 года по май 2021 года, ведет судебный процесс против Одесской областной государственной администрации в связи со своим увольнением и назначением Игоря Пастернака на его место из-за конкурсного отбора.

В августе председатель Одесской областной государственной (военной) администрации Олег Кипер назначил новым руководителем департамента здравоохранения администрации Александра Курмышева. Курмышев получил шестой ранг государственного служащего и зарплату в размере 12,800 гривен, а также прибавку 12% должностного оклада за выслугу лет на государственной службе. На данный момент у него стаж государственной службы 4 года и 7 месяцев.

Ранее Александра Курмышева связывали с коррупционным скандалом, касающимся закупки семи автомобилей для экстренной (скорой) медицинской помощи на сумму 15 миллионов гривен.

Источник: Интент.

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