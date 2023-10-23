13-летняя девочка сбежала из дома и выехала на автомобиле вместе с 23-летним местным жителем.

16 октября в 4 часа утра было получено сообщение от 41-летнего жителя села Старокозаче на Одесщине, который сообщил, что его малолетняя дочь исчезла. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Оказалось, что ночью 13-летняя девочка сбежала из дома и выехала на автомобиле вместе с 23-летним местным жителем, одновременно завладев родительскими сбережениями в размере 23 500 долларов США. Отец обратился к правоохранителям за помощью.

Полицейские немедленно приступили к поискам девушки, рассылая информацию по ее приметам местным полицейским подразделениям и пограничникам, проверили знакомых, родственников и друзей девушки, а также потенциальные места ее пребывания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что ребенок находится на территории соседнего государства, куда незаконно попал вместе со своим другом. Уже на следующий день благодаря действиям стражей порядка несовершеннолетнюю девушку вернули домой.

Молодая девушка рассказала, что они вместе с другом отправились в Молдову, где намеревались остаться. Для существования в чужой стране она без разрешения взяла родительские сбережения.

Молодую беглянку, которая имела при себе остаток денег в размере 10 000 долларов США, полицейские вернули родственникам. Для родителей рассматривается вопрос о составлении административных материалов за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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