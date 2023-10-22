В городе Одесса в офисе одной из коммерческих сетей произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По предварительным данным, взрыв вызвал боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Выяснилось, что один из пострадавших принес снаряд в помещение. Полиция расследует, каким образом этот человек оказался во владении боеприпасом.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. По ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины начато уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Полиция выясняет все происшествия и происхождение взрывного устройства, следствие продолжается.

По информации местного издания "Думская", торговая сеть, в офисе которой произошел взрыв, сотрудничает с украинскими военными и регулярно закупает технику для военных на передовой.

Один из военнослужащих посетил офис компании, чтобы вручить сувениры с передовой линии. В подарках были гильзы, и одна из них содержала взорвавшийся порошковый заряд. В результате инцидента два человека получили ранения. Один из них потерял много крови и перенес операцию, но его состояние стабилизируется. Второй пострадавший остался без пальцев.

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