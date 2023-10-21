В Одесской области экс-руководитель почтового отделения придумала циничную аферу, за которую ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Так, полицейские Одесской области разоблачили экс-чиновницу почтового отделения, ее подозревают в присвоении пенсий.

Как сообщило Одесское районное управление полиции №1, женщина имела доступ к пенсионным выплатам, точно зная, что некоторые из получателей пенсий скончались.

Таким образом, злоумышленница подделала подписи и присвоила деньги Пенсионному фонду Украины, речь идет о 17 430 гривен.

Как рассказала старший следователь территориального подразделения полиции Юлия Бондаренко, имея доказательства незаконной деятельности, следователи сообщили женщине о подозрении по ч.2 ст.191 и ч.1 ст. 366 УК Украины.

Речь идет о присвоении чужого имущества, злоупотребляя служебным положением и внесении ложных данных в документы.

Женщине грозит лишение свободы до пяти лет.

Также известно, что на время следствия подозреваемая будет находиться под домашним арестом.

Расследование продолжается.

К слову, в селе Одесской области планируют построить новый корпус за 46 миллионов.

в сельской школе в Одесской области готовятся построить новый корпус за 46 миллионов.

Об этом стало известно благодаря системе электронных закупок Prozorro.

В Визырском сельском совете Одесского района объявили тендер для избрания подрядчика.

Миллионы должны направить на строительство учебного корпуса с подвалом Визырского лицея.

Сообщается, что закупка запланирована в формате открытых торгов, предусматривающих, что сроки будут короче, поэтому закупка пройдет быстрее, чем открытые торги.

Последние новости Украины:

Напомним, одессита приговорили к пяти годам за решеткой за преступления против ВСУ.

Как сообщала Politeka, одесситка предстанет перед судом за сообщение в сети.

Также писала Politeka, в подземных хранилищах Одессы было найдено товаров на 89 миллионов.