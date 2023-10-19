Ушел из жизни актер, известный многим одесситам, сообщается, что последние годы он серьезно болел.

Остановилось сердце украинского актера Сергея Гладкова.

Актер известный украинцам ролями в шоу «Каламбур», по роли мужика из Деревни Дураков и авиадиспетчера в "Каламбуре".

Сергея Гладкова было всего 60 лет.

По информации одесского издания "Думская", актер последние годы болел. Однако, официально о причине смерти пока неизвестно.

Гладков родился в Харькове, однако перехал в Одессу, где начинал свою карьеру как клоун. В 1991-1995 годах снимался в юмористической программе "Маски-шоу".

Он был женат, есть двое детей.

В Facebook в "Журнале видеокомиксов «Каламбур»" сообщили, что артист скончался в Одессе.

"Прощание с Сергеем Гладковым пройдёт в субботу, 21 октября, в Одессе", - говорится в сообщении.

"Светлая память светлому Серёжке",

"Как жалко хороший было и рано ушёл от жизни",

"Царствие небесное и вечный покой его душе. Близким людям очень сочувствую! Светлая память хорошему человеку!",

" Сперва и поверить не мог. Сережа? Тот самый Мужик из деревни Дураков? Как так? Он же бессмертный! Моя юность разваливается по кускам. Отстаются ничем не заполнимые дыры",

"Он был одним из тех, кто скрасил мое детство. Царствие небесное. Навсегда в наших сердцах", - пишут украинцы слова соболезнования в комментариях.

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