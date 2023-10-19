Полиция обратилась к жителям и гостям Одессы. Если у вас есть информация о том, где может находиться этот мальчик - сообщите на номер "102".

В Одессе и области объявили о поисках пропавшего без вести малолетнего мальчика. В частности, исчез бесследно 13-летний Петро Мельник. Его поисками занимается полицейский отдел №5 Одесского райуправления полиции №1. Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Медики сообщили полиции об исчезновении своего пациента. 13-летний Петро Мельник 19 октября скрылся из одного из медицинских учреждений в городе Одесса. Он не выходит на связь со взрослыми и своими друзьями, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Ребенок имеет следующие приметы: рост мальчика 135-140 см, у него худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза.

Полиция обратилась к жителям и гостям Одессы. Если у вас есть информация о том, где может находиться этот мальчик, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в территориальное отделение полиции по телефону (048) 779-49-67 или позвоните на спецлинию "102".

Стоит отметить, что Украина сталкивается с годовым исчезновением примерно 14 тысяч детей. Однако, по официальной статистике, в 97% случаев их удается найти в течение первых 24 часов.

В случае, когда ребенок исчезает, важно немедленно обращаться за помощью в полицию. Не стоит откладывать это, не тратить драгоценное время, не пытаться разрешить ситуацию самостоятельно и не ожидать, что ребенок вернется сам. Следует позвонить на номер "102" и получить необходимую помощь.

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